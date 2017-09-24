صراحة – وكالات : حذرت السفارة الأمريكية في العراق رعاياها الموجودين في هذا البلد من احتمال اندلاع اضطرابات خلال الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق المقرر تنظيمه غدا الاثنين.

وأوضحت السفارة اليوم الأحد في بيان منشور على موقعها أن البعثة الأمريكية في العراق تفرض قيودا مؤقتة على تحركات أفرادها كإجراء وقائي تحسبا لأي حوادث.

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على الامتناع عن السفر في المناطق المتنازع عليها بين حكومتي بغداد وأربيل، داعية إياهم إلى البقاء على مستوى مرتفع من اليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم الشخصية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت مواطنيها من أنهم يتعرضون لخطر الخطف والتعرض لهجمات إرهابية أثناء سفرهم إلى العراق.

المصدر: موقع السفارة الأمريكية في العراق