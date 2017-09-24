صراحة – الرياض : رعى معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى فعالية احتفال وزارة التعليم باليوم الوطني الـ 87 وذلك بمقر الوزارة بالرياض ، وقال معالي الوزير بهذه المناسبة يأتي هذا اليوم الذي نعتز به جميعاً كأبناء التعليم رافعين أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله ، وكافة أبناء المجتمع ، سائلين الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء تحت قيادتنا الرشيدة ، مستمدين العون والتوفيق منه بأن يوفق العاملين في قطاع التعليم والميدان التعليمي لتقديم الخدمة التي يستحقها هذا الوطن ا العزيز .

وأشاد العيسى بحجم التفاعل الملموس في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني المجيد سواء في إدارات التعليم في كافة المناطق وكذلك مؤسسات التعليم وأبناءنا الطلاب والطالبات ، وهو ما يؤكد على اللحمة الوطنية والترابط الوثيق بين الشعب وقيادته ، مشيراً أن هذه المناسبة تحتفل بها الوزارة عبر إدارة من إدارات التعليم في كل عام ، وقد وقع الاختيار هذا العام على إدارة تعليم الطائف .

من جهته قال وكيل الوزارة للمباني م. يونس البراك إن معظم قطاعات الوزارة بالإضافة إلى شركات تطوير التعليم شاركت في هذه الفعالية عبر تقديم سلسلة من الأفلام الوثائقية التي تعرض على الزوار وتحكي مسيرة التعليم في 87 عاماً ، وأضاف أنه تم توزيع أكثر من 1400 هدية تذكارية بمناسبة اليوم الوطني على الحضور والمارة إهداء ومشاركة من وزارة التعليم بهذه المناسبة الوطنية الخالدة ، ولتعريف المجتمع من مواطنين ومقيمين بما تحقق خلال هذه المسيرة من إنجازات على مستوى الوطن .

​يشار أن فعالية مشاركة وزارة التعليم في ذكرى اليوم الوطني جاءت بتنظيم من وكالة المباني لأبرز ما تحقق من إنجازات تعليمية خلال مسيرة 87 عاماً بمشاركة عدة قطاعات تعليمية مثل وكالة التعليم والمناهج والمباني التعليمية وشركات تطوير التعليم ، وشركات خاصة بتقنيات التعليم ، وما يتعلق برؤية المملكة 2030 م من خلال مبادرات التحول الوطني الخاصة بالوزارة