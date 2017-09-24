صراحة-الرياض:التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إدوارد ميركي في العاصمة واشنطن.

وتناول الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون والشراكة الدولية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأعمال الإغاثية والإنسانية.

وأبرز الدكتور الربيعة للمسؤول الأمريكي الأدوار والأعمال الإغاثية والإنسانية التي يؤديها المركز، مبينًا أن مشاريع المركز وصلت 231 مشروعاً في 38 دولة بأربع قارات نفذت من خلال 108 شركاء محليين وإقليمين ودوليين، موضحاً أن اليمن حظي بالنصيب الأوفر من تلك المشاريع.

كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات وفِي مقدمتها أهمية استخدام جميع المعابر المتاحة لدخول المساعدات الإنسانية لليمن وجهود المملكة لمكافحة وباء الكوليرا باليمن بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ووزارة الصحة والسكان اليمنية ووزارة الصحة السعودية.