صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، عن أسماء الفائزين بمسابقة مواهب في حب الوطن والتي أطلقتها الوزارة على مستوى المملكة تزامناً مع اليوم الوطني الـ 87 للملكة العربية السعودية والتي تهدف لفتح أبواب الإبداع لأبناء وبنات الوطن لتعبير بموهبتهم في ستة مجالات وهي القصة القصيرة والفيلم القصير والقصيدة بشقيها الفصيح والعامي، بالإضافة الى الأغنية الوطنية واللوحات الفنية والصور.

وأطلقت وزارة الثقافة والإعلام المسابقة في وقت سابق شملت مناطق المملكة الثلاثة عشر بقيمة جوائز بلغت المليونان ونصف للفائزين وخصصت لها لجان لفرز المشاركات وتحكيمها في تلك المناطق، كما أطلقت وزارة الثقافة والإعلام موقع إلكتروني لاستقبال المشاركات لمن لم يتمكن من الوصول إلى مواقع الأندية الأدبية.

وتم اختيار ثلاثة فائزين في كل فرع من فروع الجائزة من كل منطقة من مناطق المملكة، كما تم اختيار فائز واحد للمشاركة في التصفيات النهائية.

وأعلنت لجنة التحكيم المكونة من مستشار معالي الوزير الدكتور عبدالإله السناني رئيساً للجنة التحكيم وبعضوية كلا من الفنان الدكتور عبدالله رشاد والدكتور هاجد الحربي أستاذ الأدب والنقد بجامعة الملك سعود، بالإضافة إلى الفنان التشكيلي الأستاذ محمد المنيف، والمخرجة السنيمائية الأستاذة هناء العمير أعلنت أسماء الفائزين وكانت النتائج

كالتالي :

أسماء الفائزين على مستوى المملكة

اولاً :فئك الشعر الفصيح :

وحصل على المركز الاول محمد فرج العطوي فيما نال على المركز الثاني حسن عبدوه صميلي فيما حصل على المركز الثالث جاسم محمد عساكر

ثانياً / فئة القصة القصيرة :

ونال المركز الاول في هذه الفئة عبدالله الزيد وحصل على المركز الثاني نايف كريري ونال المركز الثالث عبدالرحمن السلطان

ثالثا/ فئة الفن التشكيلي

وتم حجب المركز الاول بهذه الفئة ونال المركز الثاني محمد الرباط وتم مناصفة المركز الثالث بين محمد شراحيلي وعبدالله البارقي

رابعاً / فئة الاغنية الوطنية :

ونال المركز الاول بهذه الفئة مناصفة بين أيمن الناصر وموسى معيدي كما تم مناصفة المركز الثاني بين رائد الفهد و فهد باحميدين كما تم مناصفة المركز الثالث بين مرشد العتيبي وفوزى السويلمي

خامساً / فئة الافلام القصيرة:

وقد تم حجب المركز الاول فيما منح المركز الثاني لماجد عزي ونال المركز الثالث راكان بن نايف

وفي ذات السياق أعلنت لجنت التحكيم اسماء الفائزين في جميع مناطق المملكة الثلاثة عشر وجائت وفق التالي :

( المدينة المنورة )

أولاً / فئة القصة القصيرة:

وقد حجبت لجنة التحكيم بمنطقة المدينة المنورة المركز الاول والثالث بهذه الفئة وتم منح المركز الثاني لأمنه محمد أباتي

ثانياً / فئة القصيدة :

وقد منحت اللجنة المركز الاول في فئة الشعر الفصيح ليوسف فضي الرحيلي فيما نالت على المركز الثاني نوار قبال السلمي فيما حجبت اللجنة في فئة القصيدة الشعبية المركزين الاول والثالث فيما حصد المركز الثاني بهذه الفئة محمد أحمد البارقي

ثالثاً / فئة الفلم القصير :

ونال المركز الاول ماجد ناصر العزي فيما حصل على المركز الثاني مشعل صالح الحربي ونالت المركز الثالث شوق فهد البلوي

رابعاً/فئة الفن التشكيلي :

المركز الاول رجاءالله الذبياني وحصد المركز الثاني يوسف عبدالقادر ابراهيم ونالت المركز الثالث فاطمة صديق سليهم

خامساً /فئة الاغنية الوطنية:

المركز الاول تميم محمد الاحمدي ونال المركز الثاني هشام علي الواصلي وحصد المركز الثالث عبدالله عبيد العياضي

( منطقة الرياض)

أولاً / فئة القصة القصيرة:

المركز الاول محمد نجر العتيبي وتم منح المركز الثاني لعزيزة القعيضب وحصد المركز الثالث مبارك محمد الهاجري

ثانياً / فئة القصيدة :

وقد منحت اللجنة المركز الاول في فئة الشعر الفصيح لعبدالله محمد العنزي فيما نالت على المركز الثاني لمياء حمد العقيل فيما حصد المركز الثالث مفلح مطر الشمري فيما كان المركز الاول بفئة القصيدة الشعبية محمد صالح النعيم ونال المركز الثاني عبدالرحمن العويمري فيما حصدت المركز الثالث شهد السويلم

ثالثاً / فئة الفلم القصير :

وحجبت للجنة التحكيم بمنطقة الرياض جميع جوائز هذه الفئة

رابعاً/فئة الفن التشكيلي :

المركز الاول عبدالعزيز بن فليح وحصدتالمركز الثاني مريم النفيعي ونالت المركز الثالث بدور ناصر العتيبي

خامساً /فئة الاغنية الوطنية:

وحجبت للجنة التحكيم بمنطقة الرياض جميع جوائز هذه الفئة

( منطقة مكة المكرمة )

أولاً / فئة القصة القصيرة:

المركز الاول علي حسين الزهراني ونالت المركز الثاني ايمان بدوي وكان المركزوالثالث لرباب محمد

ثانياً / فئة القصيدة :

وقد منحت اللجنة المركز الاول في فئة الشعر الفصيح محمد علي عسيري فيما نال على المركز الثاني عبدالهادي الشهري فيما حصل على المركز الثالث سلطان العصيمي

وفيما يتعلق بفئة القصيدة الشعبية المركز الاول خالد بن علي ونال المركز الثاني نجم سهيل الروقي وحصد المركز الثالث محمد ال مهمل

ثالثاً / فئة الفلم القصير :

وحجبت للجنة التحكيم بالمنطقة جوائز هذه الفئة

رابعاً/فئة الفن التشكيلي :

المركز الاول صالح سالم الشهري وحصد المركز الثاني عبدالله محمد العمري ونال المركز الثالث ابراهيم رباط

خامساً /فئة الاغنية الوطنية:

المركز الاول عبدالرحمن باحدين ونال المركز الثاني رائد الفهد وحصد المركز الثالث عبدالعزيز الشريف

( منطقة القصيم )

أولاً / فئة القصة القصيرة:

المركز الاول عبدالله الزيد وتم منح المركز الثاني محمد الضويان وحجبت للجنة التحكيم المركز الثالث

ثانياً / فئة القصيدة :

وقد منحت اللجنة المركز الاول في فئة الشعر الفصيح لأنس الثويني فيما نالت على المركز الثاني بدرية السعيد فيما حصد المركز الثالث عبدالله المشيقح فيما كان المركز الاول بفئة القصيدة الشعبية عبدالرحمن الوزان ونال المركز الثاني عبدالله الرقيبه فيما حصدت المركز الثالث الاء العتيق

ثالثاً / فئة الفلم القصير :

وحجبت للجنة التحكيم بمنطقة القصيم جميع جوائز هذه الفئة

رابعاً/فئة الفن التشكيلي :

المركز الاول علي النجمي وحصد المركز الثاني ناصر العيسى ونالت المركز الثالث ياسمين السيف

خامساً /فئة الاغنية الوطنية:

ومنحت اللجنة الجائزة مناصفة بين أديب الحضيف وفالح الدخنان فيما حصل على المركز الثاني إبراهيم الهجرس وحجبت اللجنة المركز الثالث بهذه الفئة

( منطقة تبوك )

أولاً / فئة القصة القصيرة:

المركز الاول علوان السهمي ونالت المركز الثاني نورة شتوي العطوي وكان المركز الثالث محمد أحمد ال شعوان

ثانياً / فئة القصيدة :

وقد منحت اللجنة المركز الاول في فئة الشعر الفصيح لمحمد فرج العطوي فيما حجبت للجنة التحكيم المركزين الثاني والمركز الثالث

وفيما يتعلق بفئة القصيدة الشعبية المركز نعمة عوض ونال المركز الثاني غازي السرحاني وحصد ت المركز الثالث ريم عابد المالكي

ثالثاً / فئة الفلم القصير :

ونال المركز الاول عبدالله بخيت الرشيدي وحصد المركز الثاني فهد صالح العنزي وحجبت للجنة التحكيم بالمنطقة جائزة المركز الثالث

رابعاً/فئة الفن التشكيلي :

المركز الاول سناء دخيل المحمدي وحصد المركز الثاني وعد العطيات ونالت المركز الثالث شعاع ظاهر البلوي

خامساً /فئة الاغنية الوطنية:

المركز الاول عبدالرحمن الصيعري ونال المركز الثاني سلمى عبدالله الجوهري وحصد المركز الثالث حاتم محمود العطوي

( منطقة نجران )

أولاً / فئة القصة القصيرة:

المركز الاول وفاء فهد ونالت المركز الثاني نورة أل سرور وكان المركز الثالث خالد التميمي

ثانياً / فئة القصيدة :

وقد منحت اللجنة المركز الاول في فئة الشعر الفصيح لإبراهيم نجمي فيما كلن المركز الثاني من نصيب نبهان الودعاني وحصد المركز الثالث عبدالله آل خاطر

وفيما يتعلق بفئة القصيدة الشعبية المركز الاول فارس اليامي ونال المركز الثاني محمد ال فطيح وحصد المركز الثالث مرضي ال شماخ

ثالثاً / فئة الفلم القصير :

ونال المركز الاول ايمن ال دارح وحصد المركز الثاني حسين غانم ونال المركز الثالث حسن الهمامي

رابعاً/فئة الفن التشكيلي :

المركز الاول ابراهيم اليامي وحصد المركز الثاني هناء سعد ونالت المركز الثالث ابتسام ال قاحص

خامساً /فئة الاغنية الوطنية:

المركز الاول بندر ال مشرف ونال المركز الثاني حسن سيلان وحصد المركز الثالث منيرة ال خاطر

أسماء الفائزين في المنطقة الشرقية

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول نديى الظفيري ، المركز الثاني أحمد العامر ، المركز الثالث ، اشراق الروقي

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول جاسم محمد عساكر ، المركز الثاني عبدالعطية ، المركز الثالث ماجد الغامدي

شعبي: المركز الأول جابر المري ، المركز الثاني محمد الزغبي ، المركز الثالث ابتسام خالد الشمري

ثالثاً/ فئة الفليم القصير:

المركز الأول علي باثر العبدالله ، المركز الثاني محمد النجار ، المركز الثالث محمد الهمل

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول صابرين الماجد ، المركز الثاني صابح الظفيري ، المركز الثالث جميلة عيطة الثبيتي

خامساً/ فئة الأغنية:

المركز الأول سلطان النوة ، المركز الثاني خالد عيسى العرفة ، المركز الثالث ظافر حسن الحلافي

أسماء الفائزين في منطقة حائل:

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول هلا الشهري ، المركز الثاني هند العبيد ، المركز الثالث فيصل الشمري

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول خالد غالب الشمري ، المركز الثاني صالح المشاري

شعبي: المركز الأول متعب مهجع الرمالي ، المركز الثاني سالم صالح الرمالي ، المركز الثالث جرمان بن بطيحان

ثالثاً/ فئة الفيلم القصير:

المركز الأول سالم نواف الهليمة ، المركز الثاني معاذ حامد الضويلي

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول ريم صالح الشمري ، المركز الثاني إبراهيم الشغدلي ، المركز الثالث ترغيد البايح

خامساً/ فئة الأغنية الوطنية:

المركز الأول رائد الفهد ، المركز الثاني إبراهيم البراهيم

أسماء الفائزين في منطقة جازان:

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول نايف إبراهيم كريري ، المركز الثاني عبدالعزيز بحيص ، المركز الثالث عيسى حسن نهاري

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول حسن عبده صقيلي ، المركز الثاني حسن محمد طواشي ، المركز الثالث إبراهيم جابر مدخلي

شعبي: المركز الأول علي محمد كاسب ، المركز الثاني سعود صميلي

ثالثاً/ فئة الفيلم القصير:

المركز الأول عيسى بن عيسى حكمي

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول فايزة محمد العماري

خامساً/ فئة الأغنية الوطنية:

المركز الأول موسى علي معيدي ، المركز الثاني مختار بركات

الفائزين في منطقة الباحة

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول أنور دمهاس ، المركز الثاني توفيق محمد غنام ، المركز الثالث سالي بن سعيد بافيل

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول عبدالرحمن سابي ، المركز الثاني عبدالمحسن الزهراني ، المركز الثالث أسامة الزهراني

شعبي: عوضة الغامدي ، المركز الثاني عبدالله عطية الزهراني ، المركز الثالث محمد محسن الزهراني

ثالثاً/ فئة الفيلم القصير:

المكرز الأول محمد نايف الراجحي ، المركز الثاني زياد ماجد الزهراني ، المركز الثالث محمد بن محسن الزهراني

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول سامية آل عثمان ، المركز الثاني جعان بن حسن عيفان ، المركز الثالث شرف الزهراني

خامساً/ فئة الأغنية الوطنية:

وحجبت للجنة التحكيم بمنطقة الرياض جميع جوائز هذه الفئة

أسماء الفائزين في منطقة عسير:

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول ظافر علي الجبيري ، المركز الثاني يحيى محمد العلكمي ، المركز الثالث إبراهيم مضواح الألمعي

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول حسن أحمد القرني ، المركز الثاني محمد علي العمري ، المركز الثالث عبده إبراهيم القوزي

شعبي:المركز الأول أحمد علي الومني ، المركز الثاني عبدالله سعيد البشري ، المركز الثالث عبدالوهاب الشهري

ثالثاً/ فئة الفيلم القصير:

المركز الأول خالد محمد حنيف ، المركز الثاني علي فايع عسيري ، المركز الثالث أحمد آل عواض

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول إبراهيم الألمعي ، المركز الثاني محمد شراحيلي ، المركز الثالث عبدالله البارقي

خامساً/ فئة الأغنية الوطنية:

المركز الأول حسين العلي ، المركز الثالث المجموعة

أسماء الفائزين في منطقة الجوف:

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول بدر نافع الغشم ، المركز الثاني لين الريح ، المركز الثالث فاطمة يوسف العلي

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول حنان فرحان الريس ، المركز الثاني سامي غتار الثقفي ، المركز الثالث أميرة محمد الصبياني

شعبي:المركز الأول سعود فرحان العزلي ، المركز الثاني محمد الشراري ، المركز الثالث سارة محمد العودة

ثالثاً/ فئة الفيلم القصير:

المركز الأول محمد دول الدغماني ، تم حجب المراكز الثاني والثالث من لجنة التحكيم

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول هديل محمد اللحيدان ، المركز الثاني أمل الكويكبي ، المركز الثالث محمد مبرد الشمري

خامساً/ فئة الأغنية الوطنية:

المركز الأول بدر خالد الليمون ، المركز الثاني بسام السلامة ، المركز الثالث أمل هليل الربشاني

أسماء الفائزين في منطقة الحدود الشمالية:

أولاً/ فئة القصة القصيرة:

المركز الأول نعيمة سماح المجلاد ، المركز الثاني طيف الحريري ، المركز الثالث أحمد فرحان العنزي

ثانياً/ فئة القصيدة:

فصيح: المركز الأول حمدان سالم العنزي ، المركز الثاني عيادة خليل ، المركز الثالث ناصر محمد العنزي

شعبي:المركز الأول ماجد الجارد ، المركز الثاني خالد رافع العنزي ، المركز الثالث مزيفة خليف العنزي

ثالثاً/ فئة الفيلم القصير:

المركز الأول مالك بديوي ، المركز الثاني ملاك العنزي ، المركز الثالث فواز محمد مخلف

رابعاً/ فئة الفن التشكيلي:

المركز الأول بشري محمد العنزي ، المركز الثاني سارة رشيد العنزي ، المركز الثالث جلال خشان العنزي

خامساً/ فئة الأغنية الوطنية:

المركز الأول الوليد الرويلي ، المركز الثاني فوزة سعود السويلمي ، المركز الثالث ماجد عشوي الرسلاني

وبهذه المناسبة أوضح رئيس لجنة التحكيم عبدالإله السناني، أن هذه المسابقة وبجوائزها القيمة بادرة مهمة من معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، وأضاف: “نحن كأعضاء لجنة تحكيم نثمن ونقدر ما يقوم به ليكون الفن حاضرا، ونعطي فرصة للنشاط اللا صفي في المراكز والجامعات لفتح مجال الإبداع ورعاية الموهبين ضمن رؤية المملكة.

وأكد السناني، أن هذه الجائزة أتت في وقت قصير ولكنها وضعت آليات عمل، وستستمر بمشيئة خلال السنوات المقبلة.