صراحة – محمد المحسن : نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، لذوي الشهيد فيحان بن مهل البقمي الذي استشهد أثناء تأديته واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر سمو الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد ، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان جثمان الشهيد قد وصل إلى محافظة تربة موخراً ، وكان في استقباله عدد كبير من أهالي المحافظة ، يتقدمهم المحافظ ناصر السبيعي ، وعدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام ، اللذين أدوا الصلاة على الشهيد ، وشاركوا أسرته في تشييعه ومواراته الثرى.