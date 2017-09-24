صراحة – نواف العايد : احتفى برنامج “مليكي ووطني في القمة” باليوم الوطني الـ87 للمملكة من خلال تواجده في محطته الثانية بدولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة شعب الامارات فرحته واحتفاءه بهذه المناسبة.

وجاء الاحتفاء بتنسيق الاتحاد السعودي للرياضات الجوية مع اتحاد الإمارات واللجنة التنظيمية للرياضات الجوية بدول مجلس التعاون ، حيث قام مركز “سكاي دايف دبي “بوضع شعار “مليكي ووطني في القمة” وصورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود – حفظه الله – وسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الامارات وأعلام المملكة والإمارات على طائرات القفز المظلي المستخدمة في المركز ، كما نظم “سكاي دايف دبي “قفزة بعلم كبير للمملكة تم تنفيذها على مدى عدة أيام وكذلك أداء قفزة بالبسة الونج سوت تحمل علم المملكة وعلم الامارات .

وتضمنت المشاركة رفع شعار مليكي ووطني في القمة وعلم المملكة وصورة خادم الحرمين الشريفين وصورة الشيخ خليفة بن زايد في أعلى قمة في العالم قمة برج خليفة ، مع استخدام تقنية التصوير الجوي تحت إشراف وتعاون واحتفاء من مسئولي برج خليفة .

وشارك في هذه الاحتفالات مندوبون من حكومة دبي والمسئولون في اتحاد الامارات وسكاي دايف دبي والمسئولين في برج خليفة ومندوبين من اتحاد الامارات للطيران من أبو ظبي والقنصلية السعودية في دبي ووفد برنامج مليكي ووطني في القمة .

وقال رئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للرياضات الجوية نائب رئيس اتحاد الامارات يوسف الحمادي: “يسعدني ويشرفنى المشاركة مع ‏إخواننا في المملكة العربية السعودية في بلدهم الثاني دولة الامارات احتفالات اليوم الوطني 87، ولا يسعني في هذه

المناسبة إلا أن ارفع أسمى آيات ‏التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله ‏- وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية وندعو المولى العلي القدير أن يديم ‏علينا وعليكم الأفراح والمسرات ويديم نعمة الأمن والاستقرار على بلداننا ويحفظ قادتنا و شعوبنا.

فيما قال رئيس المراسم والتشريفات في برج خليفة عبدالله المازمي: “تشرف برج خليفة كأعلى قمة في العالم برفع صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وراية التوحيد علم المملكة ، لأن هذا الملك العظيم وراية التوحيد مكانهما في القمة دائماً “.

من جانبة قال نائب رئيس الاتحاد السعودي الرياضات الجوية المشرف على برنامج مليكي ووطني في القمة الدكتور مبارك السويلم: ” حرص صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الجوية أن يكون احتفال الاتحاد باليوم الوطني مميزاً بمشاركة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وبذل كل مايمكن لإنجاحه “.

وأضاف السويلم: “ما قمنا به مع الأشقاء في اتحاد الامارات واللجنة الخليجية هو نقل مشاعر الإخوة والوفاء الموجودة بين شعبينا إلى عنان السماء من خلال الرياضات الجوية ، كما أن صور قادتنا حفظهم الله وأعلام دولتينا مكانهما فوق هام السحب دائما وأبداً وهذا ما حرصنا على تأكيدة في هذه المناسبة”.

وقدم الدكتور مبارك السويلم باسم المملكة الشكر والتقدير للامارات قيادة وحكومة وشعب على هذه المبادرة الأخوية ولكل من تعاون لإنجاحها من الهيئة العامة للرياضة في المملكة وعلى رأسهم معالي الأستاذ تركي آلِ الشيخ رئيس مجلس الإدارة واتحاد الإمارات واللجنة الخليجية والاتحاد للطيران وبرج خليفة وحكومة ابوظبي وحكومة دبي ، وقدم باسم الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضات الجوية هذا العمل إهداءً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي بمناسبة ذكرى الْيَوْمَ الوطني .