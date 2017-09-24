صراحة – فيصل القحطاني : رفع عدد من الوزراء والبرلمانيين والإعلاميين التونسيين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـسابع والثمانين، مشيدين بما شهدته المملكة طيلة السنوات الماضية من تطور على جميع المستويات ، وبالنجاح الاستثنائي لموسم حج هذا العام 1438 هـ .

وفي هذا السياق ثمن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية التقدم والتطور المستمر الذي تشهده المملكة والمكانة الرائدة التي نالتها بين الأمم وحق لها أن تفخر بها .

ونوه معاليه بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بتونس ، معرباً عن الشكر والامتنان للجهود العظيمة التي تقوم بها المملكة سنوياً لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وخدمة الإسلام والمسلمين .

وعبر الناصر عن التهنئة الصادقة للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ بنجاح موسم حج هذا العام 1438هـ ، مؤكداً أن هذا النجاح ما كان ليأتي لولا فضل الله ثم الخدمات الرائدة التي تقدمها مختلف الجهات بالمملكة والتطور الكبير الذي عرفته المشاعر المقدسة بعد مشاريع التوسعة التي بدأت منذ سنوات وتحظى بمتابعة وحرص كبيران من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

وفي تصريح مماثل عّد الممثل الخاص لرئيس الجمهورية التونسية لزهر القروي الشابي ذكرى اليوم الوطني للمملكة فرصة للتعبير عن متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهاً بوقوف المملكة الدائم إلى جانب تونس في جميع المراحل التي مرت بها تونس، متمنياً المزيد من التقدم والتطور للمملكة ومزيد التوفيق لما قدمته وما ستقدمه من جهود ومساعي لمواجهة التحديات خدمة للأمة العربية والإسلامية على حد السواء.

من جانبه أشاد مفتي الديار التونسية الشيخ عثمان بطيخ ما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ من نهضة شاملة في جميع المجالات حتى غدت في زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة.

وأثني مفتي الديار التونسية على الخدمات التي تقوم بها المملكة لرعاية المقدسات والحجاج والمعتمرين ، مؤكداً أن ما تقدمه المملكة لحجاج بيت الله الحرام من خدمات ومن تسهيلات ورعاية غدت موضع افتخار واعتزاز جميع الدول العربية والإسلامية .

إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء الأسبق المهدي جمعة عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة ، منوهًا بالنجاح الكبير الذي شهده موسم حج هذا العام على جميع الأصعدة ، ما جعله موسماً استثنائيا بكل ما حمله من عمل وتنظيم وأمن واطمئنان ، مشيداً بما قدمته المملكة من دعم كبير لتونس سواء في مؤتمر الاستثمار 2020 أو من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال أعمال اللجنة المشتركة السعودية التونسية.

بدوره توجه رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي بتهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني، متمنيا للمملكة قيادة وشعباً المزيد من الرخاء والازدهار.

وأشاد بالتطور والنمو الذي حققته المملكة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة المتعلقة بتنظيم موسم الحج والسعي إلى إنجاحه على جميع الأصعدة ومنها ضمان وسلامة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وفي ذات السياق رفع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة التونسي ورئيس الجانب التونسي في مجلس الأعمال السعودي التونسي محمد الكعلي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بذكرى اليوم الوطني التي وصفها بالعزيزة على قلوب جميع المسلمين لما تحظى به المملكة من مكانة متميزة ورائدة في المنطقة العربية وفي العالم.

ونوه بالإنجازات التي حققتها المملكة طيلة السنوات الماضية من تاريخها وهو ما انعكس على موسم الحج الحالي الذي عرف نجاحاً باهراً بكل المقاييس أشيد به إقليمياً ودولياً ، متمنياً المزيد من التطور والازدهار للمملكة خاصة مع السياسة الجديدة التي تنتهجها اليوم بالاعتماد على ” رؤية المملكة 2030 ” .

إلى ذلك وجه رئيس تحرير صحيفة الرأي العام التونسية محمد الحمروني التهنئة إلى المملكة قيادة وشعباً بذكرى اليوم الوطني ، مبرزاً العلاقات الراسخة التي تربط شعبي المملكة وتونس.

وقال ” نفخر باليوم الوطني للمملكة لأنه يمثل باكورة الوحدة العربية في الجزيرة العربية.. ان المملكة العربية السعودية هي في قلب كل عربي وكل مسلم وأننا نشعر انها بيت العرب والمسلمين، وعندما ننظر إلى المشهد العربي ومواقف السعودية نقدر أنها هي المواقف الصحيحة وندافع عنها كون المملكة اليوم تقف في خط الدفاع الأول عن مصالح الأمة العربية والإسلامية ” .

من جانبه أشاد الصحفي بجريدة المصور التونسية جمال البرقاوي بالمكانة التي نالتها المملكة لدى العرب والمسلمين بحكم العقلانية والاعتدال والحكمة التي تتسم بها مواقفها منوها بالدور الرائد الذي تضطلع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية.

وفي تصريح مماثل هنأ الرئيس المدير العام لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كمال بن يونس, خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بمناسبة الذكرى السابعة والثمانين لليوم الوطني ، منوهاً بالجهود التي بذلتها المملكة لتيسير وتسهيل مناسك الحج الذي عرف هذا العام نجاحاً متميزًا.

وأكد أن العالم أجمع يشهد بنجاحات المملكة العربية السعودية في تنظٌيم مواسم الحج والعمرة على مختلف المستويات، مشيداً بما تقدمه المملكة في هذا الشأن من إمكانيات مادية وبشرية لرعاية ضيوف بيت الله الحرام، متطلعة في كل عام لبلوغ أفضل مستوى وأرقى الخدمات التي تعين الحجاج على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأثنى في السياق على ماتحضى به العلاقات التونسية السعودية من دعم وعناية بفضل الإرادة السياسية للبلدين والرعاية المتواصلة والدائمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .