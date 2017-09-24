صراحة – محمد المحسن : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .