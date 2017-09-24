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هطول أمطار على محافظة محايل

24/09/2017 7:14 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – محمد المحسن : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

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