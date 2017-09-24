هطول أمطار على محافظة محايل 24/09/2017 7:14 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – محمد المحسن : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا برنامج “مليكي ووطني في القمة” يحتفي باليوم الوطني للمملكة من أعلى برج خليفة صراحة – نواف العايد : احتفى برنامج “مليكي ووطني في القمة” باليوم الوطني الـ87 للمملكة من خلال تواجده... برنامج “مليكي ووطني في القمة” يحتفي باليوم الوطني للمملكة من أعلى برج خليفة المزيد وزارة الثقافة والإعلام تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة “مواهب في حب الوطن” صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت وزارة الثقافة والإعلام، عن أسماء الفائزين بمسابقة مواهب في حب الوطن والتي أطلقتها... وزارة الثقافة والإعلام تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة “مواهب في حب الوطن” المزيد نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد حي الرياض وطريق جدة عسفان صراحة – محمد المحسن : يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ،... نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتفقد حي الرياض وطريق جدة عسفان المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني