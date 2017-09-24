هطول أمطار على محافظة رجال ألمع 24/09/2017 8:37 م | المناطق | 0 تعليقات صراحة – نواف العايد : هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة رجال ألمع ، شملت الأجزاء الشمالية من المحافظة ، أرتوت على إثرها الأرض . جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا أمطار متوسطة على منطقة جازان صراحة – واس : هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على منطقة جازان شملت مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش وصامطة وأحد... أمطار متوسطة على منطقة جازان المزيد هطول أمطار على محافظة محايل صراحة – محمد المحسن : هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة محايل ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت... هطول أمطار على محافظة محايل المزيد برنامج “مليكي ووطني في القمة” يحتفي باليوم الوطني للمملكة من أعلى برج خليفة صراحة – نواف العايد : احتفى برنامج “مليكي ووطني في القمة” باليوم الوطني الـ87 للمملكة من خلال تواجده... برنامج “مليكي ووطني في القمة” يحتفي باليوم الوطني للمملكة من أعلى برج خليفة المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني