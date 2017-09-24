صراحة – نواف العايد : هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة رجال ألمع ، شملت الأجزاء الشمالية من المحافظة ، أرتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .