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هطول أمطار على محافظة رجال ألمع

24/09/2017 8:37 م | المناطق | 0 تعليقات

صراحة – نواف العايد : هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة رجال ألمع ، شملت الأجزاء الشمالية من المحافظة ، أرتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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