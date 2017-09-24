صراحة – واس : أدت جموع المصلين بمحافظة صامطة بعد صلاة عصر اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب أحمد بن هادي حدادي – أحد منسوبي القوات المسلحة – ، الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

وتقدم المصلين وكيل المحافظة مصطفى بن علي قحل , وعدد من منسوبي القوات المسلحة والجهات الحكومية بالمنطقة .

وقدم وكيل محافظة صامطة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , لوالد وأبناء وأشقاء وذوي شهيد الواجب ، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه , مجددين العهد الولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره .