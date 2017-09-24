صراحة – الرياض : اختتم منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات معسكره الإعدادي بالعاصمة المصرية القاهرة بخسارته في اللقاء التجريبي أمام حامل لقب الدوري المصري لكرة قدم الصالات بسداسية مقابل هدف، وتأتي المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي لمنتخبنا تحضيرًا لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في العاصمة التايلندية بانكوك، خلال الفترة من 10 حتى 12 نوفمبر المقبل، والمؤهلة لكأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في الصين 2018.

وستعود بعثة منتخبنا لكرة قدم الصالات يوم الثلاثاء إلى المملكة بعد معسكر إعدادي في القاهرة استمر لمدة 13 يومًا، خاض الأخضر خلالها 4 مواجهات ودية، على أن يستكمل منتخبنا المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي للتصفيات في السادس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الرياض.