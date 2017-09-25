صراحة – نواف العايد : أطلق فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران، أمس، فعاليات مهرجان “نجران الوطني للسياحة والتراث”، بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة، بحضور وكيل إمارة نجران المكلف الدكتور حمود بن سماح المجلاد، وذلك بقصر الإمارة التاريخي بحي أبا السعود، وتستمر خمسة أيام.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بنجران صالح بن محمد آل مريح كلمة رفع فيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم الوطني يأتي لتجسيد روح الولاء والمحبة لهذه البلاد المباركة وقادتها، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على رعايته ودعمه لهذه الفعاليات الوطني، ولسعادة وكيل الإمارة على حضوره لإطلاق هذه الاحتفالات.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل التي تضمنت قصيدة شعرية، ونشيداً وطنياً، وأوبريتاً بعنوان “دار الفخر”، ثم قدمت فرق الفنون الشعبية لون الزامل والرزفة ولون الطبول والعرضة السعودية.

وفي نهاية الحفل كرم وكيل إمارة نجران المكلف،الجهات الداعمة والمشاركة والمنظمة للفعاليات.