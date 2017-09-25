صراحة – الرياض : وقع محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز، والدكتور غسان بن أحمد السليمان محافظ الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة مذكرة تفاهم بين كل من شركة كليات التميز والهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة وذلك على هامش معرض بيبان الذي أقيم بمقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث قام محافظ التدريب التقني بجولة في أرجاء المعرض والتقى عددآ من المشاركين.

وترتكز المذكرة على تأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص عموماً، ولدى المنشآت المتوسطة والصغيرة خصوصاً، وسيتم العمل بمجالات التعاون المنصوص عليها في الاتفاق من خلال خلق حقائب تحفيزية لتعزيز دور المرأة لدى المنشآت المتوسطة والصغيرة، ونشر الوعي حول الممكنات التي تستطيع شركة كليات التميز تقديمها للمنشآت المتوسطة والصغيرة، والاستفادة من المنصات الالكترونية التابعة لهما وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات.

يذكر أن شركة كليات التميز تهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي، وذلك من خلال تزويد المتدربين بالمهارات الوظيفية التي يحتاجها أرباب الأعمال في المنشآت، ورفع نسبة مشاركة الشباب السعودي في مختلف القطاعات التقنية، وتأهيل الكوادر الوطنية المدربة على أعلى المستويات للمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع.