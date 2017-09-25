صراحة – الرياض : ضمن البرامج التدريبية الموجهة للموظفين لشهر محرم 1439، تطلق عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود حزمة من البرامج المتميزة للموظفين وتشمل: ” المخالفات المتعلقة بالوظيفة العامة ” وتستهدف القيادات الأكاديمية، و” عادات العقل وتنمية الفكر، ونظام التحسين المستمر ” كايزن”، و تطوير مهارات مديري المكاتب والسكرتارية التنفيذية، والإسعافات الأولية والسلامة” وتستهدف الموظفين الإداريين، وكذلك ” أمن المعلومات والجرائم المعلوماتية، وبرنامج معالجة النصوص ” وورد” التي تستهدف الموظفين الفنيين .

وتهدف هذه البرامج إلى تنمية مهارات الموظفين وقدراتهم وتعزيز المساعي الإبداعية وصقل الأداء الإحترافي لديهم بما يحقق التميز والرفع من كفاءتهم وزيادة خبراتهم المعرفية والعملية.

للإطلاع على الدورات والتسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة تطوير المهارات عبر الرابط http://dsd.ksu.edu.sa