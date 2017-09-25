صراحة – الرياض : أعلنت هيئة السوق المالية عن تعليق تداول سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأثنين 5/1/1439هـ الموافق 25/9/2017م إلى حين إعلان الشركة عن التطورات الجوهرية المتعلقة بدفع الشركة نسبة (30%) من قيمة الترددات التي حصلت عليها من خلال المزاد والتي أعلنت الشركة عن نتائجه للجمهور في تاريخ 13/9/1438هـ الموافق 8/6/2017م. وتنوه الهيئة بأن ذلك لا يعفي الشركة من مسؤولية مخالفة الالتزامات المفروضة عليها.​

واكدت الهيئة انه نظرا لعدم التزام شركة اتحاد عذيب للاتصالات بــالفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على (يجب على المصدر أن يبلغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وقد تؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له…)، واستناداً إلى صلاحيات الهيئة بموجب أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومن أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظم صدر قرار التعليق.