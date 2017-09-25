صراحة – الرياض : تحت شعار ” من أجل استاذ جامعي متميز “، تنظم عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود فعاليات برنامج ( الأول)، والذي يعكس الإنطلاقة القوية والجادة لأعضاء هيئة التدريس مع بداية العام الجامعي الجديد 1438/1439هـ.

وتأتي أهمية هذا البرنامج من المساهمة في التطوير المستمر لمهارات أعضاء هيئة التدريس بما يحقق للجامعة أعلى مستويات التميز والإبداع من خلال معرفة التغيير الملهم نحو التعلم الفعال، وتقييم تعلم الطلاب، واليوم الدراسي الأول ، وتحفيز الطلاب للتعلم والنجاح الدراسي، بالإضافة إلى نصائح وأفكار للتدريس الفعال.

ومن جانبه أوضح سعادة الدكتور عادل بن سعيد باشطح ( المشرف على تطوير المهارات ) أن هذا البرنامج يجسد دور العمادة الفاعل تجاه أعضاء هيئة التدريس، وبداية جادة ونشطة للحياة الأكاديمية في بداية العام الجامعي الجديد، ويأتي تمشياً مع الخطة الإستراتيجية في الجامعة ورؤيتها في التطوير المستمر والدءوب لمهارات أعضاء هيئة التدريس، بما يحقق للجامعة أعلى مستويات التميز والإبداع.

وأضاف الدكتور باشطح أن البرنامج سيتضمن مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية التي سيقدمها خبراء، والتي ستسهم في رفع مستويات وقدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال تطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتي المستمر للقدرات المهنية لأعضاء هيئة التدريس، وتنمية مهاراتهم في أساليب التعليم الجامعي الحديثة وتطبيقاتها، مما ينعكس ايجاباً على العملية التعليمية .

تجدر الإشارة إلى أن ورش العمل والدورات التدريبية ستعقد خلال الفترة من 11-15 محرم 1438هـ الموافق1-5 أكتوبر 2017م، (للرجال) في مبنى 17 الدور الرابع- قاعة الدرعية من الساعة 4.00- 10:00 مساء. و (للنساء) في المدينة الجامعية للطالبات بمبنى 20- الدور الثالث قاعة مهارات رقم (1) من الساعة 9:00صباحاً إلى 2:00 ظهراً.

للإطلاع والتسجيل يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة تطوير المهارات عبر هذا الرابط http://dsd.ksu.edu.sa