صراحة – وكالات : أفادت وكالة “رويترز” بأن تركيا أغلقت المعبر الحدودي “خابور” مع كردستان العراق، وذلك تزامنا مع استفتاء الاستقلال الذي يشهده الإقليم اليوم.

وكانت أنقرة قد هددت في وقت سابق باتخاذ إجراءات جدية ضد الإقليم، حال إجراء الاستفتاء.

من جانب آخر، اعتبرت وزارة الخارجية التركية، نتائج استفتاء انفصال شمالي العراق باطلة، وتعهدت بالتحرك إذا أسفر عن أفعال تهدد أمن تركيا القومي، فيما دعت رعاياها في الإقليم لمغادرته في أقرب وقت.

كذلك، سبق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إعلان إغلاق المجال الجوي أمام إقليم كردستان، موضحا أن المضي في الاستفتاء، يعرض أمن الإقليم والعراق والمنطقة لأزمات جدية.

ويشارك اليوم الاثنين، نحو 5 ملايين ناخب في مناطق سيطرة الأكراد شمال العراق، في استفتاء تاريخي يواجه اعتراضات كثيرة، لكنه يمهد الطريق لإقامة دولة حلم بها الأكراد منذ أكثر من قرن.