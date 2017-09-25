صراحة-حفر الباطن:بدأت صحة حفر الباطن العمل بجهاز إختبار الحساسية بعيادات الجلدية بمستشفى الملك خالد العام وذلك لاختصار الفترات الزمنية للتشخيص ونتائج الفحوصات الخاصة بالحساسية التي تعمل على مبدأ اختبار حقن مسببات الحساسية بالجلد ،ويعد الأول من نوعه في مستشفيات المحافظة الذي يستخدم لحالات التحسس ومعرفة مسبباتها للمرضى .

ويعد اختبار حقن مسببات الحساسية بالجلد (Skin Prick Test) الأكثر شيوعاً ويسمى كذلك باختبار الوخز أو اختبار خدش الجلدو يقيس ردة الفعل المناعية تجاه 40 مادة مختلفة في وقت واحد وعادة ما يستخدم لتحديد حالات التحسس تجاه حبوب اللقاح ووبر الحيوانات .

يذكر أن مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن تبلغ سعته السريرية 300 سرير ويحتوى على 40 عيادة تخصصية تشمل 3 عيادات للجلدية إضافة إلى عيادة للأشعة وعيادة الليزر ،فيما بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية خلال عام 1438هـ 94762 مراجعاً