صراحة-الرس:استطاع أطباء مستشفى الرس العام بفضل الله, من تمكين طفل بعمر 3 سنوات من التحرك والمشي بسهولة بعد أن كان ملازماً للسرير لمدة ستة أشهر بسبب ما يعانيه منذ الولادة من مرض رئوي نادر جعله يعتمد على التنفس الصناعي بنسبة تصل إلى 60% .

وقام الأطباء بعمل فحوصات طبية كاملة للطفل، والتشاور على الحالة المرضية، وتم وضع خطة علاجية أستمرت لمدة 4 أشهر، تم خلالها العمل تدريجياً على تمرين للفصل الجزئي لأجهزة التنفس عن الطفل وتم بنجاح ليكون اعتماده عليه جزئياً وتسهيل حركته والمشي دون صعوبة .

يذكر أن مستشفى الرس العام, تبلغ سعته السريرية 250 سريراً, ويقدم العديد من الخدمات العلاجية في تخصصات طبية مختلفة .