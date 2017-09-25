صراحة-الرياض:اطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج بـ “اون لاين ” لإرشاد المتدربين الجدد بواجباتهم وحقوقهم بالكليات التقنية إضافة إلى استكمال جميع التجهيزات والخدمات .

ويعد برنامج ” أون لاين” من البرامج المميزة التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمتدربين والمتدربات الجدد بهدف توجيههم وإرشادهم بواجباتهم وحقوقهم المقدمة في الوحدات التدريبية.

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين المهندس محمد بن عبدالكريم أبا حسين أن البرنامج يعرف المتدرب بحقوقه وواجباته وبالحقائب التدريبية المحددة لمسار تخصصه مما وفر الكثير من الوقت والجهد الذي بذل في أسبوع التهيئة الذي يجرى عادة في بدء التدريب، ومدى جاهزية واستعداد وحدات المؤسسة التدريبية لاستقبال المتدربين الجدد في بيئة محفزة وجاذبة تلبي تطلعاتهم من خلال ما وفرته من تجهيزات تدريبية وخدمات مساندة .

وأكد أبا حسين أن البرنامج أُطلق في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة وبرسائل نصية، وعبر البريد الإلكتروني للمتدرب .

يذكر أن وحدات المؤسسة انتظم بها هذا العام 48 ألفًا و992 متدربًا ومتدربة منهم 38 ألفًا و792 من البنين، و10 آلاف و200 من الفتيات بزيادة 50% , حيث تم الاستعداد المبكر لبداية الفصل التدريبي لاستقبال المتدربين الجدد في مختلف الوحدات التدريبية المنتشرة بجميع مناطق المملكة، وشكلت عدة لجان لمتابعة مختلف الأعمال المرتبطة بالعملية التدريبية والاستعدادات والتجهيزات .