صراحة-الرياض:نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء في إزالة حمل عنقودي مع حمل داخل الرحم حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة والتشاور مع السيدة وذويها وإبلاغهم بخطورة ذلك وآثاره على صحتها ، وقد تم إزالة الحمل داخل الرحم بعملية جراحية ، كما تم علاج الحمل خارج الرحم بإبرة بالعضل لإيقاف نموه ، ولاتزال السيدة تتلقى العلاجات اللازمة بالمستشفى لمتابعة إنخفاض الهرمون والتأكد من توقف الحمل خارج الرحم ، وهي بحالة صحية جيدة ومتوقع خروجها من المستشفى خلال اليومين القادمين.

يذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يضم (450) سرير ، ويعتبر من المنشآت الصحية المتخصصة بالمحافظة في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال ، وقد أجرى خلال الأشهر الثمانية الماضية عدد (3581) عملية نساء ، و (703) عمليات أطفال.