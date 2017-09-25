صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً, محاضرة بعنوان “شرح زاد المستقنع”, في جامع المهوش .

وتأتي المحاضرة التي يلقيها مشعل حمود البلوي, ضمن مناشط المكتب التوجيهية .