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محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً

25/09/2017 1:30 م | المحاضرات | 0 تعليقات

 

صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً, محاضرة بعنوان “شرح زاد المستقنع”, في جامع المهوش .
وتأتي المحاضرة التي يلقيها مشعل حمود البلوي, ضمن مناشط المكتب التوجيهية .

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