محاضرة بتعاوني جنوب حائل غداً 25/09/2017 1:30 م | المحاضرات | 0 تعليقات صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً, محاضرة بعنوان “شرح زاد المستقنع”, في جامع المهوش . وتأتي المحاضرة التي يلقيها مشعل حمود البلوي, ضمن مناشط المكتب التوجيهية . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا محاضرات بتعاوني شمال حائل صراحة-واس:ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال حائل غداً محاضرات بعنوان “موقف... محاضرات بتعاوني شمال حائل المزيد “أسرتى والتقنية” محاضرة بدعوى جدة غدًا صراحة – خالد الحسين : ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة جدة غداً, محاضرة بعنوان “أسرتي... “أسرتى والتقنية” محاضرة بدعوى جدة غدًا المزيد دعوى البرك ينظم درس علمى غدًا صراحة – نواف العايد : ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة البرك يوم غد, درساً علمياً... دعوى البرك ينظم درس علمى غدًا المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني