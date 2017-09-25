صراحة-جدة:بدأت كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز فرع الفيصلية في جدة اليوم, استقبال المتقدمات لوظائف مُحاضِرات في أقسام الكيمياء, والفيزياء, ووظيفة واحدة لقسم الاحصاء, وثلاث وظائف في قسم علوم الاحياء, ووظيفة في قسم الكيمياء الحيوية, وكذلك استقبال المتقدمات لوظائف معيدات في ذات الأقسام, ووظيفتين في قسم الرياضيات, ووظيفتين في قسم الاحصاء, وثلاث وظائف في قسم علوم الاحياء, ووظيفة واحدة في قسم الكيمياء الحيوية للعام الدراسي 1438/ 1439هـ .

واشترطت الجامعة أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية, وحاصلة على الدرجة الجامعية “البكالوريوس للمعيدة”, و”الماجستير للمحاضرة في التخصصات من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها وأن لا يقل تقدير المتقدمة عن جيد جداً, وأن لا يتجاوز عمر المعيدة عن 30 سنة, والمحاضرة عن 35 سنة وحاصلة على درجة التو فل, أو STEP أوIELTS.

ودعت الجامعة الراغبات في تقديم الطلبات مصحوبة بالأوراق الثبوتية الحضور إلى مكتب السكرتارية في مبنى رقم 5, أو إرسالها على البريد sfg.chem@kau.edu.sa , ولقسم الفيزياء على البريد sfg.phys@kau.edu.sa , ولقسم الرياضيات على البريد SFG.MATH@kau.edu.sa , أما قسم الاحصاء على البريد sfg.stat@kau.edu.sa , ولقسم علوم الاحياء على البريد sfg.biol@kau.edu.sa ولقسم الكيمياء الحيوية على البريد sfg.bioch@kau.edu.sa , في مده أقصاها 29 من الشهر الجاري .