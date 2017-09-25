صراحة-الرياض:استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم، وفد البرلمان البريطاني برئاسة النائب عن حزب المحافظين في البرلمان ليو دوتشرتي الذين يزورون المملكة حالياً .

وفي مستهل اللقاء رحب معالي نائب رئيس المجلس بالوفد البريطاني, مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في شتى المجالات, إلى جانب العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني .

وأعرب الدكتور الجفري خلال اللقاء عن تعازيه للوفد البريطاني إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخراً في محطة “بارسونز غرين” غرب لندن، مؤكداً أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه .

وقدم معاليه نبذه عن مجلس الشورى واختصاصاته واليه عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به المجلس في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن .

وتطرق معاليه إلى رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وعدهما نقلة نوعية لمستقبل المملكة, لافتاً إلى أن مجلس الشورى يسهم في تحقيق هذه الرؤية والبرنامج عبر اختصاصاته ومهامه التي يؤديها .

وأشار معاليه إلى ما حققته المرأة السعودية من تقدم في مجالات عدة بوأها مناصب عليا مما أهلها للمشاركة في صنع القرار الوطني من خلال عضويتها في مجلس الشورى، حيث شارك المرأة اليوم في مناحي الحياة كافة, وهذا الأمر أصبح واقعاً ملموساً ومن ذلك المشاركة في الانتخابات البلدية ترشحاً وانتخاباً، إلى جانب عضويتها في مجلس الشورى بنسبة لا تقل عن 20% من إجمالي تشكيلة المجلس .

ونوه بما تقوم به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من جهود لإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية ونصرة الشعب اليمني، مؤكداً أن تدخل قوات التحالف في اليمن جاء وفق القانون الدولي واستجابة لنداء الرئيس الشرعي لليمن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي .

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد البريطاني خلال اللقاء عن سعادتهم بزيارة المملكة ومجلس الشورى، وأكدوا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة, إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين .

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .