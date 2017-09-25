صراحة – محمد المحسن : بدأت إدارة التعليم بمنطقة عسير اليوم, في إجراء مقابلات شخصية لـ 77 معلماً, وذلك بمقر بيت الطالب بأبها .

وأكد مدير تعليم المنطقة جلوي آل كركمان, خلال زيارته للجان المقابلات الخاصة بالمرشحين للوظائف التعليمية، أن الإدارة بكوادرها كافة, مجندة لخدمة المعلمين والمعلمات ودعمهم وتسهيل مهامهم، إضافة إلى الدور الريادي الذي يقومون به .

من جهته أكد مدير شؤون المعلمين محمد فايع آل عثمان, أنه جرى تشكيل عدة لجان للفرز ومطابقة البيانات، لافتاً النظر إلى أن المقابلات ستستمر لمدة يومين يلي ذلك استكمال إجراءات التعيين والتوجيه للمواقع ذات الاحتياج .