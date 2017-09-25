صراحة – خالد الحسين : دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم عدداً من المشاريع التطويرية التعليمية بتعليم مكة، التي تشمل 26 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 329 مليون ريال ، المنفذة بمشاركة القطاع الخاص تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال احتفال الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة باليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية، الذي كان تحت شعار ( رؤية وطن ) بثانوية غرناطة بالشرائع.

وافتتح نائب أمير منطقة مكة المبنى الجديد لثانوية غرناطة الذي يتسع لـ 840 طالبا وبتكلفة إجمالية تقدر بـأكثر من 13 مليون ريال متجولاً في قاعات المدرسة، مطلعاً على بعض الدروس.

وحضر سموه تحية العلم والنشيد الوطني إيذاناً ببدء الحفل الخطابي الذي بُدء بالقرآن الكريم، ثم كلمة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي التي رحب فيها بسمو ه، مشيرا إلى أن الأسرة التعليمية بمنطقة مكة تتشرف بتواجد سموه والمشاركة في فرحة اليوم الوطني لتعزيز قيم الولاء والانتماء التي ترسخها المؤسسة التعليمية والتربوية على مدار العام، إلى جانب تدشين مشروعاتها المدرسية في ظل ما يشهده التعليم العام في المملكة من تطور ونمو وتركزت أهم ملامحه في تنفيذ خطط استراتيجية تختص بالعملية التعليمية والارتقاء بها وإيجاد بيئات تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات ومشروعات شاملة في المناهج والأنشطة اللاصفية وتطوير أداء المعلمين والمعلمات والمنشآت التعليمية ،التي يصل عددها لـ 26 مشروع بالإضافة إلى أربعة مشاريع وزارية بقيمة إجمالية قاربت أربعة ملايين ريال ستدشنونها اليوم قامت عليها شركة تطوير للمباني بتصاميم فريدة وجودة عالية ووقت قياسي .

وقال إن منطقة مكة المكرمة حظيت بنصيب وافر من المشروعات التعليمية المختلفة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتلقى اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، وسمو نائبه، لتكون مكة بإذن الله في الطليعة وفي العالم الأول كما أرادها الله لها وبما يوجه به قادتنا الميامين للعمل والرقي بها باتجاه تنفيذ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 م لتحقق التنمية الشاملة والازدهار لوطننا ورفاهية مواطنينا .