صراحة – نواف العايد : نفذت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف جولات تفتيشية استهدفت المنشآت والمحلات الغذائية, وذلك للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات البلدية اللازمة المتعلقة بالصحة العامة وسلامة المواد الغذائية المتداولة .

وأوضح رئيس بلدية تاروت المهندس خالد بن معاشي العنزي, أن الزيارات التفتيشية استهدفت 110 محلات أسفرت عن إنذار 25 محلاً وفرض غرامات مالية للمحلات المخالفة للاشتراطات البلدية .

وبين أن المخالفات تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، إلى جانب وجود مواد مجهولة المصدر, والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير, مشيداً بمراقبي البلدية على الجهود التي تبذل من اجل المحافظة على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحلات .

وأفاد العنزي أن البلدية وجهت 47 إنذاراً على مواطنين, وذلك لرميهم الأنقاض بطريقة مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت خلال شهر ذي الحجة الماضي بنقل 840 مترا مربعا من النفايات، و 48 رداً من الأنقاض في جزيرة تاروت .