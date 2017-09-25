صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 102.19 نقطة ليقفل عند مستوى 7224.13 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 95 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 69 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الفخارية, وحلواني إخوان, والأهلية, وسافكو, والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات ساب, والتعاونية, والسعودي الفرنسي, ونماء للكيماويات, والمراعي, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.97% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, والراجحي, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك, والراجحي، والواحة، والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.28 نقطة ليقفل عند مستوى 3437.98 نقطة, وبتداولات تجاوزت 12.7 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 185 ألف سهم تقاسمتها 110 صفقات.