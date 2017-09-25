صراحة – فيصل القحطاني : دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم, برنامج التطوين الموجه لمنطقة جازان, وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بالإمارة.

وأستهل سموه فعاليات التدشين بكلمة بين فيها أن البرنامج يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالعمل والحرص على تأمين فرص العمل لأبناء وبنات الوطن الغالي وتخفيض نسبة البطالة .

وأوضح سمو أمير منطقة جازان بالنيابة أن برنامج التوطين يأتي متماشياً مع رؤية المملكة 2030م وصدور توجيهات وزارة الداخلية بتنفيذ البرنامج, مشدداً على أهمية العمل الدؤوب المتواصل وتحقيق ما تصبوا إليه القيادة الرشيدة في دعم فئة الشباب في المملكة بشكل عام والمنطقة بشكل خاص, والحرص على دعم وتأمين فرص العمل الكريم لأبناء وبنات المنطقة, وتضافر الجهود وتواصلها في سبيل خفض نسبة البطالة من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص, راجياً العون والتوفيق للجميع .

وشاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً حول برنامج التوطين الموجه في منطقة جازان, شمل استعراض الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة والتنمية الاجتماعية وسوق العمل بين المناطق ومنها منطقة جازان, والهدف من البرنامج الذي يسعى القائمون عليه لزيادة إسهام الكوادر الوطنية في سوق العمل من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام وتثبيت رصيد الأمان المهني في سوق العمل السعودي, من خلال إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بالتوطين وتطبيق قرارات وبرامج التوطين بالمنطقة بما يضمن الإحلال الفاعل للعمالة الوطنية مكان الوافدة, وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة, إلى جانب إيجاد بيئة عمل لائقة وخالية من المخالفات لنظامي الإقامة والعمل ووضع المحفزات اللازمة لتشجيع سوق العمل بالمنطقة وتوطين الوظائف المتاحة .