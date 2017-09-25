صراحة – محمد المحسن : يستضيف الهلال السعودي نظيره بيرسيبوليس الإيراني غداً على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسيحاول الهلال الذي بلغ هذا الدور على حساب العين الاماراتي بالتعادل السلبي (صفر-صفر ) في مدينة العين والفوز ( 3-صفر) في مدينة الرياض ، مواصلة نتائجه الجيدة وتحقيق فوز مريح يضع من خلاله قدماً في نهائي البطولة , وهو الفريق الوحيد في هذه النسخة الذي لم يخسر , كما أنه يخوض الهلال الدور قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة، ويأمل هذه المرة في الفوز باللقب للمرة الأولى بتاريخ البطولة في نظامها الجديد.

ويبرز في صفوف الهلال مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين والأجانب منهم عبدالله المعيوف وأسامة هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والبرازيلي كارلوس إدواردو صاحب أهداف الفوز الـ3 على العين ,والسوري عمر خربين، لكنه سيفتقد لخدمات لاعبه الدولي نواف العابد لعدم تعافيه من الإصابة.

بدوره، يأمل بيرسبوليس الذي يخوض منافسات الدور قبل النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة، أن يواصل عروضه القوية هذا العام , بالخروج بنتيجة إيجابية قد تكون الفوز أو التعادل وتأجيل الحسم حتى موقعة الإياب التي ستقام في 17 أكتوبر على مجمع السلطان قابوس ببوشر في العاصمة العمانية مسقط.

ويعول الفريق الإيراني على لاعبين مثل علي رضا وشجاع خليل زاده ومحمد أنصاري ومحسن مسلمان وعلي عليبور وحميد رضا اصغري، وسيفتقد لجهود هدافه مهدي طارمي الموقوف لمدة 4 أشهر من الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”.

وتقابل الهلال مع الأندية الإيرانية 35 مرة في كافة البطولات الآسيوية، ففاز 15 مرة مقابل 8 تعادلات و12 خسارة، وسجل لاعبوه 38 هدفاً، واستقبلت شباكه 33 هدفاً , كما خاض النهائي مرة واحدة مع فريق ايراني هو الاستقلال عام 1992 ضمن مسابقة الأندية الآسيوية (دوري الأبطال حالياً)، وفاز بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1، وكانت تلك باكورة ألقابه على المستوى القاري.