صراحة – خالد الحسين : نجح جمرك مطار الملك خالد الدولي في إحباط عدد من المحاولات لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (201.177) حبة، عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت للجمرك.

وأوضح مدير عام الجمرك ، محمد العقيل أن رجال الجمرك تمكنوا من إحباط تلك الكميات من حبوب الكبتاجون من خلال خمس محاولات، حيث وردت أولاً إرسالية تحتوي على حقائب نسائية وبتفتيشها عُثر على (50.944) خمسون ألف وتسعمائة وأربعة وأربعون حبة كانت مخفية في المقابض الخاصة بإحدى الحقائب.

وأضاف العقيل أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة عثر في إرسالية أُخرى تحتوي على حقائب (77.670) سبعة وسبعون ألف وستمائة وسبعون حبة كبتاجون.

وفي محاولة التهريب الثالثة التي تم إحباطها أوضح العقيل أنه وردت للجمرك إرسالية تحتوي على “تحف خشبية” وبخضوعها لإجراءات التفتيش عُثر على (11.797) حبة كانت مُخبأة بطريقة فنية داخل هذه التحف، كما أن الجمرك تمكّن من إحباط محاولة تهريب (29.950) حبة كانت مُخبأة في إرسالية “تحف خشبية” , وفي المحاولة الخامسة تم إحباط محاولة تهريب (30.816) حبة، كانت مُخبأة في إرسالية “أواني منزلية وردت للجمرك”.