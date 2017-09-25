صراحة – نواف العايد : اختتمت مناورات فيصل ١١ في جمهورية مصر العربية بحضور معالي قائد القوات الجوية المصرية الفريق الطيار يونس السيد المصري وسعادة قائد القوات الجوية الملكية السعودية المكلف اللواءالطيار الركن محمد بن صالح العتيبي وعدد من الضباط.

هذا وقد اشتملت المناورات الختامية على رماية بالذخيرة الحية وعدد من التكتيكات العسكرية الجوية المختلفة . وقد صرح سعادة قائد القوات الجوية الملكية السعودية في ختام المناورات قائلا:

انتهز هذه الفرصة لتهنئة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانون.

وأضاف سعادته :

نفخر بهذا الاداء المبهر لجميع المشاركين بمناورات فيصل ١١ والذي عكس الاحترافية العالية وقوة الانسجام في اداء المهام المنفذة للقوات الجوية في البلدين الشقيقين ونشكر اشقائنا من الجانب المصري على نجاح هذه المناورات وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما اوضح قائد التمرين المقدم الطيار الركن عبدالرحمن الشهري أن الأهداف المرجوة من هذه المناورات قد تحققت على أكمل وجه ولله الحمد والمنة وقد تمثل ذلك في أداء المشاركين للمهام المناطة بهم من بداية انطلاق المناورات وحتى ختامها بآداء مميز وجهد دؤوب.