صراحة – خالد الحسين : وقع معالي الدكتور عبدالرحمن السويلم رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى (عناية) إتفاقية شراكة مع شركة الحزم للتطوير و الاستثمار من اجل تحقيق شراكة مجتمعية مثمرة تسهم في تعزيز العلاقة بين الجمعيات التطوعية والقطاع الخاص بما يساعد على علاج المرضى الفقراء

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم إن توقيع هذا الاتفاقية تعزز من الشراكة التي تقيمها الجمعية مع القطاعات المهمة في المجتمع كشركة الحزم للتطوير والاستثمار رائدة المسؤولية الاجتماعية ببلادنا الحبيبة مثمنا على دورها في دعم العمل المجتمعي الذي يخدم شرائحه المختلفة بما يدفع في إعلاء قيم المسؤولية الاجتمماعية التي عرفت بها هذه الشركة المعطاءة داعيا القطاعات الأخرى ان تحذو حذوها في دعم جمعية عناية لتحقيق أهدافها المجتمعية

وأبان السويلم أن هذه الاتفاقية تأتي متناغمة مع تطلعات ولاة امرنا و رؤية 2030 التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل التطوعي وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع التطوعي مشيرا إلى الاتفاقية تضمنت على 7 بنود من أهمها تخصيص شركة الحزم لنسبة 25% من أوقاف الشركة كمساهمة في علاج المرضى الفقراء وتعزيز الاستدامة المالية للجمعية والمصاريف التشغيلية مع نهاية كل سنة مالية كما نصت (الاتفاقية) على إجراء صيانة كاملة لجميع سيارات الجمعية وبالأخص سيارات العيادات المتنقلة وإعادة تأهيلها تأهيلا كاملا، بالإضافة إلى تغطية حاجة الجمعية بعدد من السيارات بأسعار رمزية

ومن جانبه أشاد المدير العام لشركة الحزم حسن بن عمران الخبراني بالجهود التي تقوم بها عناية من اجل رفع المعاناة عن المرضى الفقراء وما تقدمه من اعمال تسهم في خدمة المجتمع في الجانب الصحي، وأكد على حرصه وحرص شركته لدعم مشاريع عناية لتحقيق أهدافها النبيلة في خدمة المجتمع

والجدير بالذكر ان الاتفاقية تم التوقيع عليها بمقر جمعية عناية بحضور عدد من الإعلاميين ومنسوبي الجمعية والشركة ، ووقع عن جانب الشركة حسن بن عمران بن على خبراني ، وعن جانب الجمعية معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم.