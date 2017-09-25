صراحة – نواف العايد : فعّلت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بكلية التمريض برنامج العيادات الطلابية، وهو برنامج لتقديم خدمات من الطالبات الأكثر كفاءة وخبرة إلى الطالبات المستجدات في كلية التمريض والسنة التأسيسية والكليات الصحية الأخرى، وذلك لدعم العملية التعليمية وتحسين البيئة الدراسية.

ويهدف البرنامج إلى الاعتماد المتبادل الإيجابي والمثمر بين الطالبات، وتعزيز الإحساس بالمسؤولية الفردية، الاستخدام المناسب والأمثل للمهارات، وتشجيع المهارات القيادية للطالبات والقدرة على صنع القرار، وبناء الثقة وتجاوز الصعوبات الدراسية بشكل فعال، واستقطاب الطالبات المتميزات، ودعم روح المبادرة والعمل التطوعي.

ويوفر برنامج العيادات الطلابية مجموعة من الخدمات، منها: Nursing Care Plan Clinic (لمهارات كتابة خطة التمريض العلاجية والكتابة الطبية عموماً)، Nursing Skill Clinic (خاصة بالمهارات العملية والسريرية مثل قياس السكر والضغط والإنعاش الرئوي القلبي وغيره من المهارات)، Leadership Clinic(لتنمية الروح القيادية للطالبات والالتقاء بالنماذج الرائدة من الطالبات المتميزات)، IT Clinic (لمساعدة الطالبات على تقديم عروض مميزة وتقديم الحلول التكنولوجية المختلفة من تصليح للأجهزة المختلفة وخلافه)، English Clinic (لتسهيل اكتساب مهارة اللغة الإنجليزية عبر لقاءات وورش عمل مكثفة)،Academic Guidance Clinic (لتفعيل دور صديقات الإرشاد وتعزيز مساهمتهم بالإجراءات الإدارية والأكاديمية للطالبات)، وInternship Clinic (لإيجاد حلقة وصل وتسهيل التنسيق مع المستشفيات الخاصة بالتدريب).

مما يذكر أن بداية انطلاق البرنامج كانت خلال الترم الصيفي من هذا العام، ضمن فعاليات المخيم الإثرائي الصيفي الثاني، حيث شاركت طالبات العيادات بالتدريب على الانعاش الرئوي القلبي لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.