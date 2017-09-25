صراحة – محمد المحسن : ترأس معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن”؛ المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، الاجتماع (48) لمجلس إدارة “مدن” في دورته الخامسة، الذي عقد بمدينة الرياض.

وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع؛ أهم المواضيع المتعلقة بسير العمل في “مدن” واتخذ حيالها ما يلزم من توجيهات، كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالأعمال الجارية في المدن الصناعية، والإنجازات التي تحققت، والجهود المبذولة لمزيد من التوسع في تنمية منتجات “مدن” من المصانع الجاهزة، وواحات مدن، والأراضي الصناعية المطورة، كما وافق المجلس على تعيين المهندس خالد بن محمد السالم مديراً عاماً ” مدن”

وفي ختام الاجتماع كرَّم رئيس مجلس الإدارة أعضاء المجلس بمناسبة انتهاء دورتهم، معرباً عن تقديره لجهودهم البنّاءة في تطوير ونمو “مدن”، ومساعيهم التي أسهمت في تحقيق المزيد من التطور والتقدم في إنجاز مشاريع خطة التحول الوطني 2020م، تحقيقًا لرؤية السعودية 2030م.

يذكر أن المهندس خالد السالم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيمائية من جامعة الملك سعود ، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ثندربيرد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد من القيادات التنفيذية التي أسهمت في العديد من الإنجازات، ولديه ما يزيد عن (22) عاماً خبرة في المجال الصناعي والبحث والتطوير، حيث شغل العديد من المناصب القيادية التنفيذية، كان آخرها رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، كما سبق له العمل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، حيث أسهم في العديد من المهام المرتبطة بعمليات البحث وتطوير التقنية، والتشغيل الأولي للمصانع، إلى جانب ذلك فقد كان مسؤولاً عن إنشاء مؤسسات البحث والتطوير الخاصة بالكيميائيات والبوليمرات في المملكة العربية السعودية

والولايات المتحدة الأمريكية والهند والصين.