صراحة – خالد الحسين : بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، في إجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد المرشحين للتدريس بمدارس التعليم العام في المنطقة والمحافظات التابعة لها والبالغ عددهم 834 معلماً في مختلف التخصصات، وذلك في مقر بيت الطالب بحي الفهد.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم المنطقة عبدالله عسيري، أنه تم تشكيل عدة لجان لإجراء المقابلات الشخصية للمعلمين الجدد، حيث يتم اختبار المتقدم في العديد من الجوانب الثقافية والمعرفية والمهارية خاصة في مادة التخصص، مشيراً إلى أنه سوف يتم توجيه المعلمين الجدد إلى مدارس القطاع الداخلي ومكاتب التعليم في المحافظات فور صدور قرارات التعيين من قبل الجهة المعنية بوزارة التعليم.