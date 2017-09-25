صراحة – نواف العايد : يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على دروتمنود الألماني غداً على ملعب “سيغنال ايدونا بارك”، في دورتموند ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويبحث الفريق الإسباني، بطل النسختين الأخيرتين، عن فك العقدة التي لازمته في زياراته السابقة إلى دورتموند الذي يتواجه معه للموسم الثاني على التوالي في دور المجموعات من المسابقة القارية الأم، وكان تعادلا ذهاباً وإياباً في عام 2016 بنتيجة واحدة 2-2، ليتصدر الفريق الألماني المجموعة، إلا أن مشواره انتهى في ربع النهائي على يد موناكو الفرنسي، فيما واصل ريال مشواره حتى النهاية وتوج بلقبه الـ12 .

ولطالما عانى ريال في معقل دورتموند الذي زاره في ست مناسبات سابقة، فتعادل في ثلاث وخسر مثلها، أبرزها في نصف النهائي عام 2013 عندما تلقى خسارة كبيرة ( 1 ـ 4 ) , بعد أن سجل مهاجم بايرن ميونيخ الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الأهداف الأربعة للفريق الألماني.

وبدأ ريال حملة الدفاع عن اللقب بشكل مثالي بالفوز على أبويل نيقوسيا القبرصي 3-صفر، بفضل ثنائية للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي رفع رصيده إلى 107 أهداف (رقم قياسي) في 141 مباراة في المسابقة القارية الأولى، فيما خسر دورتموند من توتنهام هوتسبر الإنجليزي 1-3.

ويفتقد مدرب الريال “الفرنسي” زين الدين زيدان في لقاء الغد إلى الظهير البرازيلي مارسيلو والفرنسيين تيو هرنانديز وكريم بنزيمة للاصابة، وسيعود إليه الكرواتي لوكا مودريتش والويلزي غاريث بايل اللذان أراحمها ضد ألافيس في الدوري الإسباني، كما من المتوقع مشاركة الألماني توني كروس بعد تعافيه من الإصابة.

وفي العاصمة القبرصية، يبدو توتنهام مرشحاً لتحقيق فوزه الثاني على حساب مضيفه أبويل نيقوسيا، لاسيما أن النادي اللندني يتألق هذا الموسم خارج ملعبه حيث حقق يوم السبت الماضي الفوز على حساب وست هام (3-2)، وهو الفوز الثالث على التوالي في الدوري الممتاز بعيداً عن جماهيره وذلك للمرة الأولى منذ موسم 1991-1992 .

وفي المجموعة السادسة، يأمل مانشستر سيتي الانجليزي مواصلة نتائجه الرائعة عندما يستضيف شاختار دانييتسك الأوكراني.

وتحضر فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا بأفضل طريقة لمباراتي الثلاثاء ضد شاختار والسبت في الدوري الممتاز ضد مضيفه تشلسي حامل اللقب، بفوزه الكاسح السبت الماضي على كريستال بالاس 5-صفر , ليصبح السيتي أول فريق يسجل 5 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية من الموسم ذاته (تغلب على ليفربول 5-صفر وواتفورد 6-صفر في المرحلتين السابقتين من الدوري الانجليزي) منذ أن حقق ذلك بلاكبيرن خلال موسم 1958-1959 في دوري الدرجة الأولى سابقا.

واستنادا الى الأداء الهجومي المميز الذي تجسد ايضا في الجولة الأولى حين تغلب على فيينورد روتردام بطل هولندا 5-صفر خارج قواعده، يبدو سيتي مرشحاً لتخطي عقبة شاختار رغم أن الأخير أسقط نابولي الإيطالي في الجولة الأولى بالفوز عليه 2-1.

وستكون المباراة الثانية في المجموعة من أجل التعويض بالنسبة لنابولي وضيفه فيينورد. إذ يتعين على الفريق الإيطالي التألق أوروبياً ،أسوة بتألقه في الدوري الإيطالي , لتعزيز حظوظه ببلوغ الدور الثاني على أقل تقدير.

وبعد تفريطه بتقدمه على ضيفه اشبيلية الإسباني واكتفائه بالتعادل 2-2 في الجولة الأولى، سيكون ليفربول الإنجليزي أمام مهمة صعبة في روسيا عندما يحل ضيفا على سبارتاك موسكو في منافسات المجموعة الخامسة التي يسيطر عليها التعادل بعد انتهاء المباراة الثانية بين الأخير ومضيفه ماريبور 1-1.

ويدخل الفريق الانجليزي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه السبت الماضي في الدوري الممتاز خارج ملعبه على ليستر سيتي 3-2، خلافاً لاشبيلية الذي تنازل عن مركزه الثاني لمصلحة اتلتيكو مدريد بالخسارة أمامه صفر-2 , قبل أن يستضيف الثلاثاء ماريبور في مباراة تبدو في متناول يد الفريق الاسباني.

وفي المجموعة السابعة، يحل بورتو البرتغالي ضيفاً على موناكو بطل فرنسا الذي يسعى لتعويض تعادله في الجولة الأولى أمام لايبزيغ الألماني والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز الأول على حساب الفريق البرتغالي الذي مني بخسارة مفاجئة على أرضه ضد بشكتاش التركي (1-3) الساعي بدوره لتعزيز صدارته حين يستقبل لايبزيغ، معولاً على سجله القاري في ملعبه حيث مني بهزيمة واحدة من أصل 17 مباراة إلا أن ثلاث منها انتهت بالتعادل في دور المجموعات الموسم الماضي.