صراحة – نواف العايد : تنطلق غداً منافسات الجولة الثانية لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بإقامة 5 مواجهات.

ويبرز غداً لقاء مضر والخليج على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام عند الخامسة والنصف مساءً، وسيسبقها عند الرابعة عصراً على نفس الصالة مباراة الترجي مع النور.

ويلتقي الوحدة والمحيط عند الرابعة عصراً على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة , وفي نفس التوقيت يستضيف العروبة على صالته في الجوف نظيره مع العربي.

ويملك الخليج والعربي والترجي ومضر في رصيدهم نقطتان بعد فوزهم في الجولة الأولى , بينما أنهت فرق الأهلي والعروبة والعدالة والنور الجولة بدون أي نقطة , فيما لم تخض فرق الوحدة والمحيط والصفا أي مباراة.