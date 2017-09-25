صراحة – نواف العايد : أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أول عقدين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بتكلفة تجاوزت 23 مليون ريال، وذلك استجابة للأمر السامي القاضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتوفير الخدمات في المدينة على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ومدينة رأس الخير للصناعات التعدينية.

واستهدف العقد الأول تنفيذ الدراسات التخطيطية لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وجرى توقيعه مع شركة ايكوم العربية المحدودة بقيمة بلغت ( 21.500.000 ريال) في حين وقع العقد الثاني مع شركة انيشيال العربية السعودية بقيمة بلغت (1.988.116 ريالاً) للقيام بمهام التشغيل والصيانة.

وجرى توقيع العقدين في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية حيث وقعهما نيابة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء نصيف الذي قدم شكره وتقديره للقيادة لثقتها بالهيئة الملكية في إدارة وتشغيل المدينة، موجهاً شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح نظير جهوده الكبيرة.

وثمن الدكتور نصيف المتابعة المستمرة التي يبذلها صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان منذ أن صدر التوجيه الكريم في العام 2015 حيث حرص على التوجيه المتواصل والمتابعة الميدانية على أرض الواقع والتفاعل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين لجذب وتوطين الاستثمارات والاستفادة من الميز النسبية للمنطقة الغنية بالموارد البشرية والطبيعية التي تحظى بها مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.