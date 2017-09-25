صراحة – محمد المحسن : احتفلت ديوانية ال مصوي بمحافظة جده باليوم الوطني السابع والثمانون للمملكة العربيه السعوديه وذلك بحضور عدد من المشائخ￼ والاعيان ورجال الاعمال

وذلك مساء امس الجمعه بمزارع المصوي بمحافظة جده وقد بداء الحفل بايت من الذكر الحكيم ثم ألقى الاستاذ خليل المصوي كلمة ترحيبية بالجميع وقال ان المملكة تعيش نهضة حقيقيه بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده

ثم ألقى الدكتور العساف كلمة أشار فيها الى إنجازات الوطن في مختلف الجهات وأشار ان اليوم الوطني يطل علينا كل عام ليجدد الذكرى العظيمه لتوحيد وطننا الغالي

ثم ألقيت القصائد الشعرية الوطنية الخاصة بهذه المناسبه ثم شارك الجميع في العرضة احتفالا وابتهاجا بمرور ٨٧ على توحيد الوطن تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله