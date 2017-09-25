صراحة – نواف العايد : بدأت دورة إعداد أخصائي برامج المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم يومها الأول التي أقيمت اليوم الاثنين في معهد إعداد القادة بالرياض، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتستهدف مدراء المسؤولية الاجتماعية في أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الأمير فيصل بن فهد لدوري الدرجة الأولى للمحترفين وممثل رابطة دوري المحترفين، وممثل إدارة الرياضة المجتمعية في الهيئة العامة للرياضة.

وفي بداية الدورة رحّب رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد نزيه النصر بممثلي الأندية المشاركة، ثم قدّم النصر نبذة تعريفية عن أهداف ورسالة اللجنة، مؤكدًا أن اللجنة تسعى إلى زيادة معرفة المدراء وإدراكهم حول أعمالهم، إلى جانب تبادل الخبرات بين المدراء والرابطة والهيئة واللجنة فيما يصب بالصالح العام.

ثم بدأت الدورة التي أشرف على تقديمها الخبير محمد الشهري، حيث تم التطرق فيها للقضايا ذات العلاقة بالمسؤولية الاجتماعية؛ وبعض الارشادات لمعرفة الأساليب الصحيحة لبناء المبادرات المجتمعية.

يذكر أن المشاركين في الدورة سيحصلون على شهادة اجتياز معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.