صراحة – واس : أصدرت اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم ، تقرير أداء الاتحادات الرياضية في الربع الثالث من العام الجاري 2017، حيث أظهر التقرير تميزاً ملحوظاً في الأرقام على كافة المستويات، سواء من ناحية عدد اللاعبين، أو الأجهزة الفنية، أو المراكز التدريبية.

وكشفت الأرقام التي قدمتها الاتحادات الرياضية لإدارة الأداء الرياضي في اللجنة الأولمبية، أن مجموع اللاعبين المسجلين في جميع الألعاب الرياضية بلغ 31703 لاعبين، منهم 500 لاعب في برنامج النخبة، فيما بلغ عدد المدربين 177 مدرباً ، فيما بلغ عدد مراكز التدريب 115 مركزاً مقارنة بـ 81 مركزاً العام الماضي، وارتفع عدد المعسكرات التدريبية إلى 317 معسكراً.

واشتمل التقرير على عدد من الميداليات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الماضية في جميع الألعاب، التي من أبرزها الميداليات العشر التي حصدتها المملكة في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية في مدينة عشق آباد ، والميداليات التي حققتها المملكة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة باكو الأذربيجانية، وأول ذهبية عالمية للمملكة في بطولة العالم للناشئين للتايكوندو، إلى جانب أول ميدالية ذهبية سعودية في رفع الأثقال على مستوى قارة آسيا، وكذلك تحطيم الرقم الآسيوي والعربي في الزانة خلال دورة التضامن الإسلامي، وتحطيم الرقم الآسيوي لسباق 60م صالات خلال منافسات دورة الألعاب الآسيوية الخامسة، مع كسر أفضل رقم عربي على المستويين الفردي والجماعي في لعبة الدراجات الهوائية في نفس الدورة.

كما احتوى التقرير على الإنجازات التي تحققت للرياضة السعودية، سواء التأهل لبطولات العالم أو الأرقام القياسية التي تم تسجيلها، أو العضويات القارية والدولية التي حصلت عليها الرياضة السعودية في ألعاب مختلفة، من أبرزها تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالحكيم بن مساعد نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للبولينج، ورئيساً للاتحاد العربي، وحصول صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن مساعد المدير التنفيذي لإدارة العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على عضوية لجنة الشؤون العامة والتنمية الاجتماعية في اللجنة الأولمبية الدولية، إلى جانب تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود رئيسة للجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمبارزة، وعضو لجنة المرأة في الاتحاد العربي لنفس اللعبة.

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