صراحة – فيصل القحطانى : توج عضو الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في بطولة المملكة تحت 20 سنة “فرق وفردي” للأسلحة الثلاث “الشيش والمبارزة والسيف” ، التي أطلق عليها مسمى “شموخ وطن” تزامناً واحتفالاً باليوم الوطني الـ87 للمملكة ، وذلك على صالة مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالدمام، بحضور المدير التنفيذي للاتحاد محمد المصري ، والأمين العام الدكتور حازم عابد .

وحقق فريق النهضة المركز الأول في سلاح المبارزة، وحل الهدى ثانياً ، والنور ثالثاً، وفي منافسات الفردي حقق لاعب الهدى جواد الداوود المركز الأول ، وحل لاعب الجزيرة عبدالعزيز السعيد ثانياً ، وزميله سلطان العميري ثالثاً، وفيصل عابد لاعب النهضة في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش حقق فريق مدارس الرياض المركز الأول، وحل النور بالمركز الثاني ، والجزيرة الثالث ، فيما حصل لاعب الجزيرة خليفة العميري على المركز الأول في منافسات الفردي، وحل محسن الشطي لاعب النور على المركز الثاني ، ومتعب الرشيد من مدارس الرياض الثالث، وزميله عبدالملك الأومير في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح السيف جاء فريق الوطني أولاً ، والهدى ثانياً ، وعكاظ ثالثاً ، وفي منافسات الفردي استحوذ لاعبو الوطني على الثلاث مراكز الأولى، حيث حل عادل المطيري أولاً ، وأحمد العمري ثانياً ، وسعد البقمي ثالثاً ، فيما جاء علي البحراني لاعب الهدى في المركز الثالث مكرر.