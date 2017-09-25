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هيئة الرياضة توجه بتمديد استقطاب المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان

25/09/2017 9:38 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : وجهت الهيئة العامة للرياضة بتمديد استقطاب المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان.

وذكرت الهيئة المزيد من التفاصيل فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بموقع تويتر، وجاء نصه كالتالى:

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