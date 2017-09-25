صراحة – الرياض : وجهت الهيئة العامة للرياضة بتمديد استقطاب المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان.

وذكرت الهيئة المزيد من التفاصيل فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بموقع تويتر، وجاء نصه كالتالى: