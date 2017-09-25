هيئة الرياضة توجه بتمديد استقطاب المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان 25/09/2017 9:38 م | الرياضية | 0 تعليقات صراحة – الرياض : وجهت الهيئة العامة للرياضة بتمديد استقطاب المواهب لتشمل الرياض والأحساء وجازان. وذكرت الهيئة المزيد من التفاصيل فى بيان نشرته على حسابها الرسمى بموقع تويتر، وجاء نصه كالتالى: 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا انطلاق الجولة الثالثة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى غداً صراحة – الرياض : تنطلق غدٍ منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة... انطلاق الجولة الثالثة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى غداً المزيد إعلان حكام الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم صراحة – الرياض : أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم , أسماء حكام الجولة الخامسة للدوري السعودي... إعلان حكام الجولة الخامسة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم المزيد الاتحاد السعودي للمبارزة يتوج الفائزين في بطولة المملكة تحت 20 سنة صراحة – فيصل القحطانى : توج عضو الاتحاد السعودي للمبارزة عامر المبيض الفائزين في بطولة المملكة تحت 20 سنة... الاتحاد السعودي للمبارزة يتوج الفائزين في بطولة المملكة تحت 20 سنة المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني