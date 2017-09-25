صراحة – الرياض : أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم , أسماء حكام الجولة الخامسة للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التي ستقام أيام الخميس والجمعة والسبت القادمة .

وسيدير الحكم الدولي سلطان الحربي مواجهة الباطن والفتح ويساعده الدولي فهد العمري وعبدالعزيز الأسمري والحكم الرابع محمد السماعيل ، فيما يقود مباراة التعاون والاتحاد الدولي عبدالرحمن السلطان ويساعده الدوليان أحمد فقيهي وماجد الناصر والحكم الرابع فيصل البلوي .

والحكم ماجد الشمراني لمواجهة الفيحاء مع أحد ويساعده الدولي بدر الشمراني وبليغ الرمضان وحكم رابع محمد القرني ، فيما يقود الدولي فهد المرداسي مباراة الشباب والنصر ويساعده الدوليان عبدالله الشلوي ومحمد العبكري وحكم رابع سامي الجريس ، ولمواجهة الفيصلي والاتفاق الدولي خالد الطريس ويساعده إبراهيم الدخيل والدولي عبدالرحيم الشمري وحكم رابع نايف المريخي .

ويدير مباراة الهلال والقادسية الدولي شكري الحنفوش ويساعده الدولي ياسر السلطان وعمر الجمل وحكم رابع خالد صلوي ، فيما يدير لقاء الأهلي مع الرائد الدولي تركي الخضير ويساعده الدولي فيصل القحطاني وعيسى الخيبري وحكم رابع حسين أبو شاهين .