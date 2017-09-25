صراحة – الرياض : تنطلق غدٍ منافسات الجولة الثالثة لدوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم ، حيث يلتقي الخليج بنظيره الطائي على ملعب نادي الخليج بسيهات ، والوحدة يواجه الكوكب على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع .

ويحل فريق النجوم ضيفاً على نجران بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، وهجر مع ضمك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .

ومع نهاية الجولة الثانية جاء الترتيب بحصول 7 فرق على 4 نقاط من المراكز الأول وحتى السابع وهي الوحدة والنهضة والشعلة والعروبة والقيصومة والنجوم والخليج , فيما احتل الطائي المركز الثامن بـ3 نقاط , يليه الكوكب في المركز التاسع بنقطتين بفارق الأهداف عن جدة “العاشر ” والحزم “الحادي عشر”, ثم نجران في المركز الثاني عشر بنقطة واحدة بفارق الأهداف عن ضمك “الثالث عشر” , وهجر “الرابع عشر ” والوطني والمجزل في المركزين الـ 15 و الـ 16بدون أي نقاط.