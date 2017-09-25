صراحة – وكالات : نفت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن تكون الولايات المتحدة أعلنت حربا على كوريا الشمالية.

وفي مؤتمر صحفي ردت كاتينا أدامز، المتحدثة باسم دائرة شؤون شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ بالخارجية الأمريكية، على تصريحات وزير الخارجية الكوري الشمالي، ري يونغ هو، الذي قال، اليوم الاثنين، أن بلاده ترى “من كامل حقها” إسقاط الطائرات الأمريكية حتى خارج مجالها الجوي، لأن الولايات المتحدة أعلنت الحرب على بيونغ يانغ.

وردت أدامز محذرة بيونغ يانغ من أنه “لا تملك أي دولة الحق في استهداف طائرات أو سفن تابعة لدولة أخرى في الأجواء والمياه الدولية”.

كما أكدت المسؤولة الأمريكية تمسك الولايات المتحدة بالسعي إلى جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بطرق سلمية.