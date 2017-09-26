صراحة – وكالات : أبرز الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية مشاركة جميع المواطنين الفلسطينيين في الانتخابات التشريعية والرئاسية، من أجل عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وفي كلمته بمستهل الاجتماع الموسع للقيادة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، في رام الله، أوضح عباس أن المشاركة في الانتخابات “أمر من الضرورات القصوى، لأننا بلد ديمقراطي ونريد أن نستعيد بأيدينا الانتخابات الديمقراطية، ونرجو الله أن يتمم هذا”.

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الذهاب إلى الانتخابات إحدى النقاط الثلاث التي وافقت عليها حركة حماس، في إطار عملية المصالحة، إلى جانب موافقتها على إلغاء حكومتها (المسماة “لجنة العمل”) و”تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزة أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية”.

وأضاف عباس: “هذه النقاط الثلاث وافقت عليها حركة حماس، لذلك سنعرض على القيادات كلها هذا الموضوع من أجل أن تذهب الحكومة إلى هناك لنرى كيف تقوم بمهامها، وسنرى بعد ذلك ماذا يمكن أن يحصل”.