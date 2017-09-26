صراحة – وكالات : أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم، أن بلاده ترفض إجراء محادثات مع إقليم كردستان، بشأن نتيجة استفتاء الانفصال “غير الدستوري”.

وقال العبادي في كلمة بثها التلفزيون العراقي: “نحن غير مستعدين أن نتناقش أو نتحاور حول نتائج الاستفتاء لأنه غير دستوري وغير شرعي”.

وأضاف أن: “قواتنا تقاتل على الأرض، ولم يشغلها أي شيء ثانوي كالاستفتاء وغيره”، مبديا استغرابه من أن “البعض ومع هذه التضحيات يريد زج المنطقة بالفتن”. كما أشار إلى أن: “المحكمة الاتحادية قررت عدم إجراء الاستفتاء لعدم دستوريته”، قائلا: “نحن غير مستعدين أن نناقش نتائج الاستفتاء أو التعامل معه”.

وأوضح: “لن نلجأ إلى فرض الأمر الواقع بالقوة وسنعتمد على الدستور”، مشيرا إلى أن المحكمة الاتحادية هي التي تحسم الخلاف وليس سواها”.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت، في الثامنة من صباح الأمس، بالتوقيت المحلي، أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في استفتاء يحدد مصير إقليم كردستان العراق. وقال المتحدث باسم المفوضية، شيروان زرار، في مؤتمر صحفي، إن: “أربعة ملايين و581 ألفا و255 شخصا، كان لهم حق التصويت في الاستفتاء، ولكن 3 ملايين و 305 آلاف و925 أدلوا بأصواتهم”. وأشار إلى أن نسبة المشاركة بلغت 72%.

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هذا وتستمر عملية فرز الأصوات في الاستفتاء في كردستان حتى الآن، ومن المقرر الإعلان عن نتائج التصويت النهائية خلال 72 ساعة.

من جهته، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود برزاني، في 22 من الشهر الجاري أنه يقول نعم لاستقلال الإقليم، معربا عن استعداده للموت في سبيل تحقيق هذا الهدف.

ووصفت بغداد الاستفتاء بأنه مخالف للدستور، وجرى رفضه من قبل البرلمان والمحكمة العليا في البلاد. وقال رئيس الوزراء العراقي إن السلطات العراقية مستعدة لاتخاذ خطوات للحفاظ على سلامة البلاد، ولا سيما التدخل العسكري، إذا أدى الاستفتاء إلى أعمال عنف.