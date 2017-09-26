صراحة – واس : أطلقت كشافة إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر، يوم أمس مبادرة ” راية التوحيد ” بحضور المحافظ عبدالله بن سليمان المبارك وعددٍ من مسئولي الدوائر والاجهزة الحكومية والأهلية ، وذلك ضمن فعاليات الإطار العام للاحتفاء باليوم الوطني الــ 87 للمملكة الذي اقرته وزارة التعليم لترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وتنمية القيم الوطنية ، وانطلاقاً من رؤية المملكة2030 المتضمنة تعميق القيم الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه كافة .

وبين رئيس قسم النشاط الطلابي بالإدارة حنيان بن مبارك الدوسري ، أن المبادرة تأتي ضمن اهتمامات كشافة إدارة التعليم بالعلم الوطني السعودي ، وبما يحمله من رمزية إسلامية ووطنية ، وتحقيقاً للتوجيهات الخاصة بالاهتمام بالعلم الوطني واستبداله في الوقت المناسب متى دعت الحاجة ، ليكون بصورة لائقة ومشرفة ويرقى لمستوى ما يمثله للقيادة والشعب .